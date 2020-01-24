В Иркутской области уменьшился объем промышленного производства

В январе-декабре 2019 года объем промышленного производства в Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 1,4%. Об этом сообщает Иркутскстат.

Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,9%, в том числе угля – на 1,1%, нефти и природного газа – на 2,3%.

В обрабатывающих видах деятельности спад составил 2,9%. Заметно уменьшилось производство текстильных изделий - на 33%, бумаги и бумажных изделий - на 14, резиновых и пластмассовых – на 10%.

Вместе с тем в отдельных видах деятельности отмечался значительный прирост производства. Больше, чем за 12 месяцев прошлого года, выпущено готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (в 1,8 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 37%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (на 33), одежды, электронных и оптических изделий, прочих готовых изделий (на 15-17%), продукции кожевенного производства (на 12%). Ремонт и монтаж машин и оборудования увеличился на 23%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 102,3%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 103,6%.