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Продажи новых люксовых автомобилей в 2019 году упали на 10%

24 января 2020

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury за 2019 год составил 1312 единиц. Это на 10,2% меньше, чем в 2018 году (1461 шт.).

В целом за прошлый год в России реализовано 480 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (что составляет 36,6% рынка), 319 – Bentley (доля – 24,3%), 192 – Rolls-Royce (14,6%), 142 – Lamborghini (10,8%), 137 – Maserati (10,4%), 32 – Ferrari (2,5%) и 10 – Aston Martin (0,8%).

Что касается географии, то большая часть этих роскошных покупок пришлась традиционно на Москву и Московскую область, где суммарно было приобретено 839 автомобилей сегмента «люкс» (716 и 123 шт. соответственно).

Обрели «прописку» в Санкт-Петербурге еще 115 таких автомобилей. Среди нестоличных регионов по числу купленных «люксов» лидирует Краснодарский край (55 шт.). В ТОП-5 регионов попадает и Свердловская область (30 шт.).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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