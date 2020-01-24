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В Иркутской области намерены развивать сельский туризм

24 января 2020

Перспективы развития сельского туризма в Иркутской области Законодательное собрание обсудит с региональным правительством. Об этом сообщает ЗС. 

В областном парламенте сказали, что туристов в Ольхонский район может привлекать не только само озеро Байкал, но и возможность познакомиться с местными сельскохозяйственными производствами, их технологиями, местным укладом жизни, возможность попробовать поухаживать за сельскохозяйственными животными. Большой популярностью могли бы пользоваться культурные и спортивные мероприятия, к примеру, конные прогулки или гастрономические фестивали.

-  Самим фермерам или муниципалитетам не вывести ее (отрасль) самостоятельно на принципиально другой уровень. Нужна поддержка региона, – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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