Средняя цена полиса ОСАГО в 2019 году снизилась на 4,9%

По итогам 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с 2018 годом на 4,9% - с 5701 до 5423 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 2,3% - с 67,01 до 68,6 тыс. рублей. Сообщает «АВТОСТАТ».

Соответственно, общая сумма начисленных премий уменьшилась на 7,7 млрд рублей, а общая сумма выплат выросла на 8,0 млрд рублей, гласят данные Российского Союза Автостраховщиков (РСА). Средняя премия по ОСАГО для автомобилей физлиц за год снизилась по сравнению с 2018 годом на 3,35% - с 5558 до 5372 рублей.

За год количество заключенных договоров ОСАГО выросло на 1,6% - с 39,98 до 40,61 млн штук. При этом сумма начисленных премий за этот же период сократилась на 3,4% - с 227,94 до 220,26 млрд рублей.

Количество заявленных убытков выросло на 3,5% - с 2,19 до 2,27 млн штук, а урегулированных - на 3,2%, с 2,12 до 2,19 млн штук. Общая сумма страховых выплат увеличилась на 5,6% - с 142,14 до 150,14 млрд рублей.

Мы также видим, что финансовая ситуация на рынке ОСАГО становится все более напряженной. Если страховщикам не дать возможность устанавливать тариф более индивидуально, то они будут вынуждены вернуться к “уравниловке”. Чтобы сохранить тренд на снижение стоимости полиса для большинства автовладельцев, реформу по индивидуализации тарифов необходимо как можно быстрее продолжить”, - заявил президент РСА Игорь Юргенс.