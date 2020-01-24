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В России иностранцам могут запретить работать гидами и экскурсоводами

24 января 2020

Новый законопроект внесли в Госдуму, согласно ему иностранцам теперь запрещено проводить экскурсии в России. Нормы, содержащиеся в этом документе, коснутся также и российских гидов. Сообщает портал Welcometimes.

Такое решение связано с некомпетентностью зарубежных гидов.

Законопроект не только содержит запрет для иностранных граждан на осуществление экскурсоводческой деятельности на территории России, но и предусматривает обязательную аттестацию для гидов.

Соискателям, которые пройдут комиссию, будут вручать аттестаты (срок действия – 5 лет), идентификационные карты и вносить их в реестр. Кроме стандартных знаний, которые касаются непосредственно экскурсоводческой деятельности, гидам нужно будет сдать экзамен по иностранному языку и первой медпомощи.

Отсутствие аттестата для последних будет чревато штрафами – от 3 тысяч рублей для частников и от 15 тысяч – для компаний. При наличии лицензии гиды и экскурсоводы смогут бесплатно пользоваться парковками рядом с музеями и памятниками и получат право на бесплатное посещение объектов, которые входят в туристические маршруты.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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