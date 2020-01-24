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Крупные банки будут платить за свою системную значимость

24 января 2020

ЦБ в консультативном докладе сообщил, что банки с большей долей рынка теперь будут обязаны доплачивать за системную значимость. Такая мера позволит снизить потенциальные риски для финансовой системы и издержки общества по их минимизации, сказано на сайте регулятора.

Сейчас системная надбавка банков ровняется 1%, но так как банки различаются по размеру и капиталу, регулятор предлагает ввести процент, пропорциональный их значимости.

При расчете размера надбавки ЦБ предлагает смотреть на долю банка на рынке. За основу регулятор хочет брать среднюю долю, рассчитанную по отдельным статьям активов. Сохранить прежний уровень надбавки ЦБ планирует для кредитных организаций, чья доля составит от 1% до 10%. Чем выше показатель, тем больше будет надбавка, следует из доклада.

Регулятор собирался выделить 50 таких кредитных организаций, но позднее их перечень сократился до 11. Системно значимыми считаются Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, «Юникредит», ФК «Открытие», Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Росбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк.

Сейчас к ним предъявляются повышенные требования, например, по базовому капиталу. С 1 января прошлого года упомянутые банки должны выполнять условие достаточности в 6%. Также они выполняют норматив краткосрочной ликвидности (LCR), характеризующий их устойчивость к ситуации денежного оттока за 30 дней.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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