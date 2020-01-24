Малому сельхозбизнесу снизят налоговую нагрузку

В третьем чтении приняли поправки о расширении списка видов предпринимательской деятельности, которым разрешено использовать патентную систему налогообложения. Сообщили в Госдуме.

«В первую очередь возможность приобретать патент получают предприниматели, занятые в сфере животноводства и растениеводства», — рассказал член Комитета по аграрным вопросам Виктор Кидяев.

В ходе рассмотрения в документ были дополнительно включены предпринимательские услуги в сфере производства продуктов питания, дошкольного и дополнительного образования, фотоуслуги.

Изменения Налогового кодекса распространят патентную систему на все виды растениеводства, животноводства и сопутствующих услуг, включая транспортировку скота и первичную мясопереработку. Предусмотрена возможность объединять в одном патенте разные виды предпринимательской деятельности в области животноводства и растениеводства», — считает Виктор Кидяев.

Кроме того, по патентной системе можно будет работать всем, кто занят в сфере дошкольного образования, репетиторства и дополнительного образования как у детей, так и у взрослых. Патентная система распространяется на все виды услуг в области фотографии, на обслуживание праздников и различных мероприятий в формате кейтеринга.