Байкальский Дед Мороз вошел в десятку лучших в России

Аналитическое агентство «Смыслография» и Коммуникационное агентство «АГТ» в четвертый раз провели исследование представленности сказочных новогодних персонажей в российских федеральных и региональных СМИ. Об этом сообщили в правительстве Иркутской области.

Безусловное лидерство по итогам 2019 года по-прежнему у Деда Мороза из Великого Устюга, который чуть сократил свое медиаприсутствие (213 тыс. в 2019 году, 216 тыс. в 2018 году) и Снегурочки из Костромы (112 тыс. в 2019 году, 111 тыс. в 2018 году). Байкальский Дед Мороз, занявший десятое место в рейтинге, на треть увеличил свою известность в российских медиа за счет проведения Фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» с приглашением не только российских, но и зарубежных новогодних персонажей.

В первую десятку рейтинга также вошли Морозко (Нижегородская область), Тол Бабай (Удмуртия), Кыш Бабай (Татарстан), Мороз Иванович (Новосибирская область), Чысхаан (Якутия), Паккайне (Карелия), Талви Укко (Карелия).

Байкальский Дед Мороз входит в топ-10 рейтинга упоминаний в СМИ сказочных персонажей уже третий год подряд. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что это подтверждает популярность сказочного персонажа у жителей и гостей региона и говорит о постоянном развитии проекта.

Напомним, что в ноябре Байкальский Дед Мороз принял участие в торжественной церемонии вручения зимним волшебникам паспортов «Сказочной России» в Великом Устюге, а также получил диплом победителя первой в России премии «Сказка года» в номинации «Главный герой Нового года». В начале марта байкальский волшебник ждет своих коллег в Слюдянке на межрегиональном фестивале зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала».