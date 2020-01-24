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Составлен рейтинг городов России с самыми высокими новостройками

24 января 2020

Эпоха малоэтажной застройки ушла в прошлое, сейчас города растут вверх. В Российской газете рассказали, в каких городах РФ строят самые высокие здания.

Оказалось, что самые высокие новостройки - в Подмосковье, а самая высокая вторичка - в Ленинградской области.

На пятом месте по высотности - Ростов-на-Дону, где в среднем новые здания включают в себя 20 этажей. Далее идут Екатеринбург, Казань и Уфа - во всех трех случаях средний показатель 19. На этаж ниже новостройки в Люберцах и Мурино.

Из числа других миллионников новостройки по 17 этажей чаще всего встречаются в Воронеже, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Перми и Самаре. На этаж меньше - в Волгограде.

В Нижнем Новгороде средняя этажность 12, а замыкает список самый невысокий мегаполис - Челябинск: тут застройщики предпочитают возводить десятиэтажки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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