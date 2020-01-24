Упрдор готов к строительному сезону в Прибайкалье

На рабочих совещаниях ФКУ Упрдор рассказали о подготовке к дорожно-строительному 2020 года.

Представители дорожно-строительных предприятий отчитались о наличии квалифицированных специалистов и материально-технической базы: спецтехники, асфальтобетонных заводов и карьеров для заготовки инертных материалов.

Участники совещания отчитались о сметах, рассмотрели проектные решения и приняли замечания прошлого дорожно-строительного сезона. Помимо этого, строители учли пожелания автомобилистов и составили детальный график работ.

Особое внимание специалисты уделили безопасности дорожного движения в местах работ. Руководитель ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет предупредил, что лично будет контролировать правильность размещения информационных щитов, напомнил о необходимости установки дополнительных световых опор, мобильных светофорных установок и обязательном соблюдении культуры производства дорожных работ.

В 2020 году на федеральных трассах Иркутской области приведут в надлежащее состояние более 200 км. Ремонт и капитальный ремонт пройдёт на 110 км дорог.