В результате наводнения в Приангарье больше 5 тыс. сертификатов обменяли на жильё

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 5 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим в результате летнего наводнения семьям. Также управлением проведено более 1,4 тысячи учетно-регистрационных действий по объектам недвижимости, расположенным в зоне затопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сроки оказания услуг Росреестра по объектам, оказавшимся в зоне затопления, сокращены до одного дня. Пострадавшим в результате наводнения гражданам услуги Росреестра предоставляются в первоочередном порядке.