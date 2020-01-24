Новости

В результате наводнения в Приангарье больше 5 тыс. сертификатов обменяли на жильё

24 января 2020

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало более 5 тысяч переходов прав на основании жилищных сертификатов, которые были выданы пострадавшим в результате летнего наводнения семьям. Также управлением проведено более 1,4 тысячи учетно-регистрационных действий по объектам недвижимости, расположенным в зоне затопления. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сроки оказания услуг Росреестра по объектам, оказавшимся в зоне затопления, сокращены до одного дня. Пострадавшим в результате наводнения гражданам услуги Росреестра предоставляются в первоочередном порядке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
Сколько будет стоить лед Байкала? 19 вопросов руководству нацпарка
Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании