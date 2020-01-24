Теперь налоговая может отказать бизнесу в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль

Если ФНС сможет доказать необоснованную налоговую выгоду бизнеса, то она имеет право полностью отказать компании в вычетах НДС и расходах по налогу на прибыль. Сообщает Forbes.

ФНС в суде спорила с компанией «Кузбассконсервмолоком». Налоговая утверждала, что предприятие использовало фиктивных посредников, чтобы сэкономить на налоге на прибыль и получить вычет НДС, хотя закупало сырое молоко у сельхозпроизводителей, которые налог на добавленную стоимость не платят.

Налоговая доначислила предприятию 4,2 млн рублей НДС и 11,2 млн рублей налога на прибыль. «Кузбассконсервмолоко» оспорило это в суде.

Позицию ФНС в ходе процесса поддержал Минфин, напомнил старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Министерство указало, что даже если у сделки была экономическая цель и она состоялась, компания, действовавшая недобросовестно, не может претендовать на уменьшение налогов.

Первое решение по делу было единственным случаем, когда суд поддержал бизнес в споре о признаках недобросовестного поведения, закрепленных в статье 54.1.