В Иркутской области на выходных потеплеет до +4 градусов

В Иркутской области 25 января будет погода с переменной облачностью. Местами пойдет небольшой снег. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

Температура ночью -10,-15°, при прояснении -20,-25º, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -4,-9º. В верхнеленских, северо-восточных и Катангском районах -18,-23º, местами -28,-33º, днём -5,-10°, в пониженных формах рельефа -15,-20°, в западных, северо-западных районах, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде +2,-3º.

В Иркутске переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 6-11м/с, температура ночью -13,-15°, днём -5,-7°.

По региону 26 января переменная облачность, местами небольшой снег, в Катангском и северо-восточных районах небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днем в северо-восточных районах 5-10 м/с, местами 15-18 м/с, метели. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в западных и северных районах -4,-9°, местами -14,-19°, днем -2,-7°, в пониженных формах рельефа -12,-17°, в западных районах и в горах южных районов до +4°.