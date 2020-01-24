Новости

В Иркутске на 4-ой Железнодорожной закроют движение транспорта на два дня

24 января 2020

В Иркутске из-за  земляных работ по вскрытию тепловой сети в районе дома №79 по улице 4-ая Железнодорожная с 8:00 27 января до 24:00 28 января закроют движение транспорта от улицы Шмидта до улицы Звездинская. Об этом сообщает «Иркутскэнерго». 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
Сколько будет стоить лед Байкала? 19 вопросов руководству нацпарка
Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании