В Иркутске на 4-ой Железнодорожной закроют движение транспорта на два дня

В Иркутске из-за земляных работ по вскрытию тепловой сети в районе дома №79 по улице 4-ая Железнодорожная с 8:00 27 января до 24:00 28 января закроют движение транспорта от улицы Шмидта до улицы Звездинская. Об этом сообщает «Иркутскэнерго».