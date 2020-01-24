Студенты Иркутской области помогут достроить Центр по хоккею с мячом

Студенческие отряды Иркутской области примут участие в работах по строительству Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом «Байкал», где в марте-апреле этого года запланировано проведение Чемпиона мира по хоккею с мячом. Это предложение выдвинул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Его поддержали строители, представители вузов и ссузов, студенческих отрядов региона. Об этом сообщили в региональном правительстве.

- Сейчас на строительной площадке работают 1200 человек. Предлагаю привлечь к работам студотряды, чтобы ускорить темпы и сдать объект вовремя, - отметил врио главы региона.

На площадке уже работают студенты Иркутского национального исследовательского технического университета, но их количества недостаточно.

- Мы готовы принять еще 170 студентов с первого февраля разнорабочими. Труд будет оплачиваться, - рассказал представитель подрядной организации, главный инженер ООО «СДС- Строй» Евгений Галямов.