Грузооборот по ВСЖД у первой грузовой компании увеличился на 12%

Первая грузовая компания в 2019 году перевезла 182 тыс. тонн строительных грузов в крытых вагонах и на универсальных платформах по Восточно-Сибирской железной дороге, что на 12% выше показателя 2018 года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 12%, до 377 млн т-км. Об этом сообщили в ПГК.

- Перевозка продукции клиентов выполнялась на короткие расстояния в ближайшие территориальные округа. Вагоны быстро возвращались под следующую погрузку, что позволило рационально использовать подвижной состав, - отметил директор Иркутского филиала ПГК Валерий Яхимович.

Основной рост показали сборные конструкции – погрузка выросла на 39%, до 110,4 тыс. тонн. Увеличился объем перевозок строительных материалов (гипса, извести, мела) на 12% до 12,9 тыс. тонн, стеновых материалов – на 9% до 14,3 тыс. тонн

Грузы следовали преимущественно во внутреннем направлении – объем перевозок составили 166,7 тыс. тонн, что превышает показатель 2018 года на 17%. Основными направлениями стали регионы Сибири и Дальнего Востока.

Экспортные поставки составили 12,4 тыс. тонн, что на 24% ниже показателя предыдущего года. Строительные материалы направлялись в Монголию.