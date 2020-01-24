Новости

Пассажиров рейса Китай-Иркутск проверили на наличие заражения

24 января 2020

200 пассажиров Аэробуса A320 neo прошли усиленный санитарный контроль, признаков вируса не обнаружили. Сообщают Вести Иркутск со ссылкой на Роспотребнадзор.

Среди прилетевших все здоровы. Съёмочная группа пообщалась с иностранцами после таможенного досмотра. Не только с прибывшими, но и вылетающими в Китай:

— Вам страшно было бы поехать сейчас в Китай?

— Да, есть риски большие. Просто я здесь на территории России проживаю уже с 93 года, в Китай почти не езжу.

— Мы здоровы. И не боимся ехать обратно в Китай.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Лёд на Байкале станет платным
Сколько будет стоить лед Байкала? 19 вопросов руководству нацпарка
Лед Байкала–2020: непрозрачный и платный, но не менее притягательный
Лед на Байкале станет платным. И это не шутка
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании