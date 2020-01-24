Пассажиров рейса Китай-Иркутск проверили на наличие заражения

200 пассажиров Аэробуса A320 neo прошли усиленный санитарный контроль, признаков вируса не обнаружили. Сообщают Вести Иркутск со ссылкой на Роспотребнадзор.

Среди прилетевших все здоровы. Съёмочная группа пообщалась с иностранцами после таможенного досмотра. Не только с прибывшими, но и вылетающими в Китай:

— Вам страшно было бы поехать сейчас в Китай?

— Да, есть риски большие. Просто я здесь на территории России проживаю уже с 93 года, в Китай почти не езжу.

— Мы здоровы. И не боимся ехать обратно в Китай.