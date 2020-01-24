Работающие студенты в Иркутске тратят на аренду квартиры 51% дохода

В Авито сравнили средний заработок студентов и стоимость аренды в городах РФ. По итогам исследования наиболее выгодными для студентов городами стали Тольятти, Барнаул и Воронеж.

В среднем по Иркутску ежемесячный оклад студентов составляет 29 400 рублей, при этом стоимость арендной ставки квартиры в Иркутске составила 15 000 рублей в месяц, выяснили аналитики Авито Недвижимости и Авито Работы.

Аналитический центр Авито сопоставил стоимость аренды однокомнатных квартир в 21 крупнейшем городе России, а также в Москве и Санкт-Петербурге с зарплатами, которые предлагались студентам в IV квартале 2019 года. В среднем по стране это 32 600 рублей в месяц.

Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 000 рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 000 рублей) и Екатеринбурге (34 500 рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 300 рублей), Ульяновске (24 400 рублей) и Ижевске (25 100 рублей).

Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придётся отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода).

Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Затратно оказалось учиться также в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно).

Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.