Иркутян зовут принять участие в конкурсе социальной рекламы

Иркутян в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие в конкурсе социальной рекламы «Наш мир – мир без войны», который проводится по двум номинациям – социальный плакат и социальный видеоролик. Об этом сообщили в мэрии.

Участниками могут стать отдельные авторы и творческие коллективы, физические и юридические лица. Можно направлять несколько работ в разных номинациях. Социальный плакат должен сопровождаться слоганом, лозунгом или другим текстом. Авторский макет может быть выполнен в любых графических и фототехниках, а также при помощи любых графических программ. Социальные видеоролики можно предоставлять в виде короткого фильма, интервью, постановки, мультипликационного фильма и другое. Допускается съемка на мобильные телефоны.

При определении победителей конкурсная комиссия учтет соответствие тематике, оценит стиль исполнения и творческий подход.

Трех победителей в каждой номинации определят до конца апреля. Призеры получат дипломы и памятные подарки. Работы победителей с указанием авторства разместят на официальном сайте организатора – прокуратуры Иркутской области.

Анкеты-заявки принимаются до 15 марта 2020 года по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Володарского, 5 (с пометкой «Конкурс») или на электронный адрес kostyleva@irkproc.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону (8-3952) 25-30-60.