В 2020 году аренда жилья подорожает на 10%

Крупнейшие агентства недвижимости рассказали «Известиям», что квартиры в России к 2020 году могут подорожать на 5-10%. Среди причина такого скачка эксперты выделяют рост цен ЖКХ, переход на эскроу и желание владельцев оставаться в правовом поле.

Цены на арендное жилье в 2020 году в крупных городах России вырастут на 5–10%. В Москве рядом с новыми станциями метро стоимость таких квартир может и вовсе увеличиться на 15–20%.

В первом полугодии рост цен будет незначительным, рассказал генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в России составляет 13 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 17 тыс. рублей, трехкомнатной — 23 тыс., рассказали в «Авито Недвижимость».

В 2020 году арендные ставки будут расти вслед за стоимостью квадратного метра в новостройках и на вторичном рынке жилья, отметили эксперты. По мнению Павла Луценко, на увеличение стоимости аренды косвенно повлияет переход строительной отрасли на проектное финансирование, то есть на эскроу-счета. Он добавил, что также на стоимость таких квартир повлияют подорожание ЖКУ, увеличение взносов за капремонт и инфляция. В 2020 году тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем по стране на 4% — на уровне инфляции.