Время агрессивных: 8 цитат о бизнесе от Сергея Макшанова

14 февраля в Иркутске в рамках проекта «Базовые стратегии» пройдет очередная сессия с участием эксперта по стратегическому планированию и экономическим сценариям Сергея Макшанова. SIA.RU вспоминает, на что эксперт обращал внимание собственников и ТОП-менеджеров иркутских компаний в 2019 году.

1. Пирог, за который мы конкурируем, уменьшится

– У Владимира Вишневского есть двустишье: «Была такою страшной сказка, что дети вышли покурить». Такое можно сказать по поводу фискального давления. Мы получили полный комплект: тарифы, пени, штрафы, налоги. Придавит ли это экономический рост? Да, конечно. Последствия этого таковы, что пирог, за который мы с вами конкурируем, а именно доходы домохозяйств и бизнеса уменьшатся по сравнению с 2018 годом.

2. Количество компаний-зомби продолжит расти

– Количество компаний-зомби велико и продолжит расти. По каким признакам их можно вычислить? Управленческая команда компании-зомби утратила всякий шанс на то, чтобы привлечь в свой состав людей, которые имеют конкурентоспособную экспертизу и способность работать в команде. У компании-зомби либо нет стратегии вообще, либо бизнес-модель для ее реализации – неадекватная. Таких компаний большинство, что удивляет и огорчает.

3. Атакующие компании получат больше выгод

– Угнетающие факторы в бизнес-климате добавляют шансов для агрессивных компаний. Агрессивные – это те, кто запускает новые сервисы, продукты, территории, варианты ведения бизнеса. Все, кто шевелится, все, кто атакуют, то есть все, у кого есть худо-бедно обоснованный маршрут «в длинную», они растут процентов на пятнадцать и выше. Но самое главное – они наращивают рентабельность или как минимум – сильно сдерживают процесс ее снижения.

4. Хочешь наращивать рентабельность? – Выпускай новые продукты

– Мы всегда говорим: хочешь наращивать рентабельность? – Выпускай новые продукты и выпускай то, чего ни у кого нет.

5. Покупая бизнес, мы покупаем время

– Самым ценным и дефицитным ресурсом остается время, и именно его мы покупаем в процессе слияния или поглощения конкурентов. На построение крепкого бизнеса нужны миллионы человеко-часов. И уже в придачу ко времени мы покупаем долю рынка, доступ к технологиям и возможности для развития бренда.

6. Людей нужно накачивать экспертизой

– Чтобы персонал был продуктивным, людей нужно накачивать экспертизой и постоянно включать в такие проекты, которые компания никогда раньше не делала; в проекты, которых не делал никто на рынке; в проекты, которые управляются через ценности.

7. Управление через ценности – это когда всем хорошо

– Управление через ценности – это когда каждое решение, которое принимает атакующая компания, делает хорошо клиенту, сотрудникам вашей компании и партнерам: поставщикам и другим контрагентам.

8. Экспортная выручка – это баллоны с кислородом

– Интернет-экспорт доступен каждому, но для того, чтобы иметь хороший результат, вам понадобятся складские активы на резидентной территории, где-нибудь в Евросоюзе. И отправлять туда надо не пять коробок, а контейнер, и уже его там распродавать. Таким путем пошли многие компании. Стоит помнить, что в этом случае у вас возникает какая-никакая экспортная выручка, и, учитывая прогнозы по курсу рубля, вы понимаете, что это – баллоны с кислородом, которые могут пригодиться в 2019 году.

Более подробно о глобальных трендах, которые актуальны до сих пор, читайте в наших материалах:

«Баллоны с кислородом могут пригодиться». Сергей Макшанов рассказал иркутянам о перспективах бизнеса в 2019 году

Сергей Макшанов: в бизнесе, чтобы не стать жертвой, нужно быть хищником



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