Работающие студенты в Иркутске тратят на аренду квартиры 51% дохода

Чуть более половины зарплаты приходится отдавать студентам за аренду жилья в Иркутске. В среднем по городу ежемесячный оклад студентов составляет 29 400 рублей, при этом стоимость арендной ставки квартиры в Иркутске составила 15 000 рублей в месяц – это 51% дохода. Об этом сообщили в «Авито».

Больше всего в прошедшем квартале студенты могли заработать в Москве (почти 45 000 рублей в месяц), Санкт-Петербурге (39 000 рублей) и Екатеринбурге (34 500 рублей). А меньше всего работодатели готовы платить учащимся в Волгограде (23 300 рублей), Ульяновске (24 400 рублей) и Ижевске (25 100 рублей).

Несмотря на самую высокую зарплату, которую предлагают учащимся в Москве, город отмечен самым невыгодным соотношением доходов и трат. Студентам в столице придётся отдавать в среднем 78% от зарплаты за аренду однокомнатной квартиры (в случае, если у них нет дополнительных источников дохода). Далее следует Санкт-Петербург, в котором на аренду жилья такого типа может уйти 56% средней зарплаты. Затратно оказалось учиться также в Тюмени и Иркутске, где снять однокомнатную квартиру на месяц можно на половину средней зарплаты (52% и 51% соответственно).

Наиболее доступно снимать квартиры студентам из Тольятти, Барнаула и Воронежа, где стоимость аренды жилья составляет чуть более трети зарплаты: 35%, 36% и 37% соответственно.