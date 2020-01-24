Немецкий ретейлер выходит на российский рынок с магазинами площадью в 1 тыс. кв. м.

Немецкий ретейлер Globus разрабатывает новую концепцию гипермаркетов. Магазина площадью около 1 тыс. кв. м должны помочь компании закрепиться в столице. Сообщает РБК.

Globus специализируется на развитии продовольственных супермаркетов, сейчас компания работает над новой концепцией, близкой к супермаркетам – площадью около 1000 кв. м.

Сейчас средняя площадь магазинов ретейлера 10-12 тыс. кв. м.

Международная сеть гипермаркетов Globus работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. В Россию компания пришла в 2006 году, первый гипермаркет открылся в подмосковном Щелкове. Сейчас местная сеть, по собственным данным, насчитывает 16 точек.

По состоянию на июнь 2019 года сеть занимала десятое место в составленном агентством «INFOLine-Аналитика» рейтинге крупнейших ретейлеров, продающих товары повседневного спроса.

В инвестиционном плане компании на 2020–2021 годы не запланировано открытие магазинов площадью 900–1400 кв. м, настаивает представитель российского офиса Globus. Он напомнил, что магазин уменьшенной площади, 6 тыс. кв. м, Globus открыл осенью 2019 года в Калуге: «Мы внимательно анализируем эффективность его работы, после чего сможем сделать вывод о рентабельности гипермаркета с торговой площадью 6 тыс. кв. м».

После оценки эффективности пилота компания примет решение о масштабировании нового формата — пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа.



