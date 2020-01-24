Насколько опасен короновирус для финансовых рынков – аналитики Альфа-Банка

Случай с короновирусом не первый в новейшей истории. Первая реакция рынков и инвесторов всегда очень острая, отмечают аналитики Альфа-Банка.

«Короновирус SARS принес существенные потрясения на азиатские рынки в 2002-2003, когда в мире заразилось около 8500 человек и более 800 скончались, - напоминает Борис Красноженов, руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка.-Последний из случаев - это эпидемия вируса H1N1 в 2009, получившего название "свиного грипп"».

История подобных эпидемий показывает, что на первом этапе рынки и инвесторы остро реагируют на новости, ожидая, что распространение вируса может получить взрывной характер и привести к пандемии. Данный сценарий полностью исключать нельзя, считает эксперт Альфы, но его вероятность невысока.

Какие сектора окажутся под давлением при распространении вируса?

Туризм, сектор транспорта, сектор продаж, и прежде всего премиум-сегмент. Новости о коронавирусе, по мнению ряда экспертов, оказывают давление на цены на нефть. Однако, эксперт Альфа-Банка, считает снижение потребление углеводородов возможным только при сценарии пандемии.

«От экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пока что не поступало официальных выводов по новому типу коронавируса, и они продолжают оценивать степень его опасности. Пока что мы видим, что негативный сентимент в Азии оказывает давление на рынки развивающихся стран, включая Россию. При этом взгляд рынка на риски, связанные с вирусом, может достаточно быстро измениться», - отмечает Борис Красноженов.