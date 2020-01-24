В Иркутске движение транспорта по ул. Российской ограничат на несколько дней

В Иркутске с 27 по 31 января движение транспорта по улице Российской напротив дома №17 частично ограничат. Как сообщили в мэрии, это связано с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях.
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В Иркутске движение транспорта по ул. Российской ограничат на несколько дней24 января 2020
/ Сибирское Информационное Агентство /
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