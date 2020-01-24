ТОП-7 самых дорогих арендных квартиры Сибири

В зависимости от региона ставки аренды в Сибири могут различаться в двадцать и более раз (от 20 тыс. до 200 тыс. рублей). Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами Циан.

На основе собранных данных эксперты составили рейтинг регионов СФО с самой дорогой арендой.

Из рейтинга были исключены республики Алтай, Тыва и Хакасия. В этих субъектах максимальные ценники находятся ниже отметки в 50 тыс. рублей в месяц, а самые дорогие лоты по своим характеристикам не соответствуют премиальному сегменту.

1 место. Иркутская область. Стоимость аренды: 200 тыс. рублей

Иркутск, бульвар Гагарина

Самый дорогой лот на рынке аренды Сибири – это квартира площадью 130 кв. м, экспонирующаяся по ставке 200 тыс. рублей в месяц. Объект расположен в Иркутске, что делает Иркутскую область лидером рейтинга. Квартира на бульваре Гагарина может похвастаться эксклюзивной отделкой, а из окон открываются виды на Ангару.

2 место. Новосибирская область. Стоимость аренды: 150 тыс. рублей

Новосибирск, Ядринцевская улица

С отставанием на 50 тыс. рублей на второй позиции расположилась Новосибирская область. В этом регионе в максимальном бюджете (150 тыс. рублей в месяц) представлена квартира площадью 185 кв. м с отделкой в современном стиле. Бонусом для арендатора станет то, что после завершения ремонта лот сдается впервые.

3 место. Красноярский край. Стоимость аренды: 120 тыс. рублей

Красноярск, улица Урицкого

Топ-3 замыкает Красноярский край с показателем 120 тыс. рублей в месяц. Арендная квартира с такой ставкой представляет собой жилое пространство площадью 120 кв. м в центре Красноярска на берегу Енисея. В квартире выполнена современная минималистичная отделка в светлых тонах.

4 место. Омская область. Стоимость аренды: 112 тыс. рублей

Омск, набережная Тухачевского

На четвертом месте идет самый большой лот в данном рейтинге – квартира площадью 250 «квадратов» на набережной Иртыша в Омске. Двухуровневый объект с современной отделкой расположен в исторической части города, он оценен в 112 тыс. рублей в месяц.

5 место. Томская область. Стоимость аренды: 71,5 тыс. рублей

Томск, проспект Фрунзе

Остальные регионы из рейтинга не только не смогли преодолеть отметку в 100 тыс. рублей в месяц, им не удалось даже приблизиться к этому уровню. На пятой строчке расположилась Томская область с показателем 71,5 тыс. рублей в месяц. Арендатору с таким бюджетом во временное пользование достается квартира площадью 110 кв. м с отделкой в классическом стиле.

6 место. Алтайский край. Стоимость аренды: 60 тыс. рублей

Барнаул, Приречная улица

Замыкают рейтинг регионов Сибирского федерального округа по максимальной стоимости арендных квартир два субъекта с равными ставками – Алтайский край и Кемеровская область. В обоих верхняя планка находится на уровне 60 тыс. рублей. При этом в Барнауле самый дорогой лот имеет площадь 86 кв. м. Это самый компактный объект в рейтинге, стоимость в пересчете на квадратный метр в котором выше, чем у лота с аналогичной ставкой из Кемерово.

7 место. Кемеровская область. Стоимость аренды: 60 тыс. рублей

Кемерово, улица Батюшкова

В административном центре Кемеровской области за те же 60 тыс. рублей предлагается квартира в полтора раза большей площади – 130 «квадратов». Этот лот находится на улице Батюшкова, в нем выполнена современная отделка, предусмотрены все необходимые удобства для арендатора.