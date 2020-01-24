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В Иркутске остановку «Военный городок» перенесли» к ТЦ «Кипарис»

24 января 2020

В Иркутске с 27 января остановку «Военный городок» по направлению в центр переносится на 120 метров по ходу движения муниципальных маршрутов №№ 14, 26, 28, 28р, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 54, 55, 57, 65, 66 к ТЦ «Кипарис». Новый пункт благоустраивали в рамках частно-муниципального партнерства. Об этом сообщили в мэрии. 

Новая остановка общественного транспорта «Военный городок» соответствует действующим нормативам, утверждённым распоряжением Минтранса России. Всего администрацией города Иркутска в этом году запланировано благоустройство 25 остановок общественного транспорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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