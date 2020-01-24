15% руководителей хотя бы раз отказывали соискателю из-за внешности

15% руководителей хотя бы раз отказывали кандидату в приеме на работу из-за нестандартной внешности. Работодателей отталкивают татуировки, яркий макияж и неряшливость. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab, «Академия Здоровья» и «АльфаСтрахование. Медицина».

Компания «АльфаСтрахование» провела анонимный опрос руководителей 120 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год) и выяснила, что 15% из них хотя бы раз отказывали соискателю, так как им не понравился его внешний вид. Чаще всего работодателя отталкивала неформальная внешность (61%): обилие тату, пирсинг, слишком необычная прическа или цвет волос.

Кроме того, кандидатов не принимали из-за вызывающей одежды (23%), яркого макияжа и маникюра у женщин (9%) и неопрятного внешнего вида (7%). В основном отказы касались кандидатов на позиции, предполагающие взаимодействие с клиентами и партнерами.

«По-прежнему для работодателей внешний вид остается одним из важных критериев, с учетом которого принимается решение по кандидату. Как правило, внешность человека отражает его привычки, характер и образ жизни. Если соискатель опрятно и ухоженно выглядит, то, с большой вероятностью, и в работе он будет аккуратен и усидчив, считает часть руководителей. Кроме того, произвести хорошее впечатление поможет одежда, соответствующая корпоративному дресс-коду компании, о котором можно узнать заранее», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

Согласно опросу портала Superjob, проведенному в конце 2019 – начале 2020 гг. среди 500 менеджеров по персоналу по всей территории РФ, около 66% работодателей считают, что хорошие внешние данные могут помочь работнику с трудоустройством и продвижением по карьерной лестнице, а 24% не видят подобной зависимости. При этом 60% россиян уверены в пользе привлекательной внешности в карьере.

Кроме того, ученые из Массачусетского технологического института и Гарвардской медицинской школы выяснили, что у человека при взгляде на красивое лицо активируются те же участки мозга, что у голодного – при виде еды, а у игрока – денег.

Ранее Superjob отмечал, что россияне считают, что запрет работодателям указывать свои предпочтения по поводу, в том числе, внешности кандидата, мешает соискателям в поиске работы (37%). Только 24% думают, что такие меры приносят пользу. Чаще всего подобные нововведения критикуют россияне старше 45 лет (53%). Большая часть респондентов (40%) затруднились с ответом, так как, с одной стороны, это дискриминация на рынке труда, с другой, не хотелось бы тратить время на собеседования в компании, куда ты точно не подходишь.