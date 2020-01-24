Мэр Саянска попросил врио Губернатора о строительстве новой детской поликлиники и покупке жилья для медиков и педагогов

Проведение торжественных мероприятий ив Саянске в связи 50-летним юбилеем Саянска и ход строительства в городе социально значимых объектов обсудили глава региона Игорь Кобзев и мэр Саянска Олег Боровский в ходе рабочей встречи.

В рамках федеральной программы «Большая перемена» в Саянске строится здание школы на 550 мест. Оно должно быть завершено в этом году. В планах начать ремонт детского сада №19. Глава города попросил врио Губернатора рассмотреть возможность строительства нового здания детской поликлиники, приобретения у застройщика 12 помещений для обеспечения жильем медиков и педагогов, а также взять на контроль вопрос строительства водовода для микрорайона Таежный, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- 50-летний юбилей – это важная дата. Я обязательно приеду, – заверил Олега Боровского Игорь Кобзев. – Все ваши вопросы берем в работу. Предлагаю обсуждать наиболее острые проблемы на площадках регионального совета и Ассоциации муниципальных образований. .