Игорь Кобзев: соглашение между Иркутской областью и «РосРАО» ускорит ликвидацию отходов на «Усольехимпром»

24 января 2020 года Правительство Иркутской области и федеральный оператор ФГУП «РосРАО» подписали соглашение о сотрудничестве в части создания условий по безопасному обращению с отходами и ликвидации объектов, наносящих вред экологии, на территории Приангарья.

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности Губернатора Игорь Кобзев и первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов «РосРАО» Максим Корольков.

В рамках соглашения будет сформирована современная инфраструктура по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов в регионе. Также предусмотрена разработка и реализация проектов по ликвидации объектов накопленного экологического вреда, развитие и внедрение новых технологий.

Руководством региона было предложено представителям ФГУП «РосРАО» проработать вопрос о приведении в безопасное состояние территории ООО «Усольехимпром». Общая площадь промышленной площадки – 610 гектаров. Производственная деятельность прекращена в 2010 году, осуществляется процедура банкротства. Цех ртутного производства, расположенный на площадке, бесхозный. Очаг ртутного загрязнения включает в себя строительные конструкции здания цеха, шламы, ртутьсодержащие производственные отходы и грунты. Общая масса загрязняющих веществ только по этому цеху – свыше 125 тыс. тонн. На территории есть и другие химически опасные вещества.

- Вопрос ликвидации крупнейшего источника загрязнения окружающей среды находится на особом контроле Правительства РФ и Правительства Иркутской области, – сообщил временно исполняюший обязанности Губернатора Игорь Кобзев. – 9 января по моему распоряжению была создана межведомственная рабочая группа. Оперативно разработана «дорожная карта» по ликвидации отходов «Усольехимпрома». В нее вошли совместные с ФГУП «РосРАО» мероприятия. Сегодня мы подписываем Соглашение о сотрудничестве по безопасному обращению с отходами и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Это начало нашей совместной работы по решению проблемы экологической безопасности населения Иркутской области.

Предприятиям региона будет обеспечен доступ в государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС) для внесения актуальных данных по видам и объемам образующихся отходов.

- Предприятиям необходимо адаптироваться к современным требованиям обращения с отходами I-II классов, подготовить соответствующих специалистов. В этом плане крайне важно решение руководства Иркутской области участвовать в проекте по созданию условий для безопасного обращения с отходами I-II классов уже с 2020 года. Мы обеспечим предприятиям доступ в новую систему в тестовом режиме, чтобы они смогли активно работать в отрасли рециклинга, – отметил первый заместитель генерального директора по реализации экологических проектов ФГУП «РосРАО» Максим Корольков.

ФГУП «РосРАО» назначено федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2019 г., сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.