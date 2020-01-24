Сбербанк подготовился ко Дню студента

Ко Дню студента Сбербанк подготовил специальные предложения для молодежи. Чтобы воспользоваться каждым из них, необходимо до 27 января зарегистрироваться на сайте акции по Сбербанк ID.

Все авторизовавшиеся на сайте Акции по Сбербанк ID до 27 января смогут получить промо-коды и скидки от партнеров: подписки «Оптимум» на 21 день «Оптимум» в онлайн-кинотеатре Okko на 21 день; скидку 15% при заказе билетов в мобильном приложении «Рамблер/касса»; скидку 15% на 5 поездок на такси «Ситимобил», заказанных в мобильном приложении до 22 февраля (все три сервиса входят в экосистему Сбербанка); а также две бесплатные книги и скидку 30% на каталог в интернет-магазине «ЛитРес».

Помимо этого, участники акции получат возможность выиграть Apple iPhone 11 — всего будут разыграны три смартфона. Для этого, помимо авторизации на сайте акции по Сбербанк ID, необходимо совершить как минимум одну покупку по Молодежной карте Сбербанка до 10 февраля. Если у желающих принять участие в акции пока нет Молодежной карты, оставить заявку на ее оформление можно на сайте акции.

Кроме того, в День студента, 25 января, стартует карьерный марафон от Сбербанка. Его участники узнают, как составить резюме, подготовиться к собеседованию и попасть на стажировку. Организаторы помогут старшеклассникам, студентам и выпускникам освоить новые подходы к саморазвитию, разобраться в профессиональных трендах и научиться презентовать себя.

Марафон будет состоять из трех этапов. Первый — «Я и мои возможности» — продлится с 25 января по 2 февраля и будет посвящен саморазвитию и обучению soft skills, или «мягким» навыкам. Второй — «Как найти работу мечты?» (с 3 по 9 февраля) — расскажет о профессиональных трендах, научить писать резюме и общаться с рекрутерами. Третий — «Как работать в компании мечты?» (с 10 по 16 февраля) — объяснит, что такое проектная работа, как креативно подходить к решению задач и принимать правильные решения.

Александра Алтухова, директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка:

«Поздравляю всех студентов с праздником. Мы очень рады, что большинство из них выбирают Сбербанк и являются нашими активными клиентами. Банк предлагает молодежи специализированные продукты с учетом их потребностей, например, кредит на образование с минимальными платежами на время обучения, Молодежную карту за 150 рублей в год, а также СберКота, который дает советы по финансовой грамотности ВКонтакте и в мобильном приложении Сбербанк онлайн. Мы также приглашаем студентов IT, математических, экономических и технических специальностей на двухмесячные стажировки Sberseasons, которые помогают погрузиться в профессию, получить уникальный опыт в ведущем банке страны и возможность трудоустройства»

Зарегистрироваться на карьерный марафон также можно на сайте акции по адресу https://www.sberbank.ru/studentday2020.