ВТБ увеличил кредитный лимит ГК Сусуманзолото до 10 млрд рублей

ВТБ открыл группе компаний «Сусуманзолото» три кредитные линии общей суммой 5,8 млрд рублей, увеличив общий объем кредитного портфеля предприятия до 10 млрд рублей. Средства направлены на реализацию планов компании в текущем сезоне золотодобычи и на строительство горно-перерабатывающего предприятия на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении в Забайкальском крае.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент Руслан Еременко прокомментировал: «Один из приоритетов ВТБ — максимально адресный подход к потребностям клиента. В работе с недропользователями мы реализовали его довольно эффективно, предложив специальные условия с учетом сезонности их деятельности. Это позволяет активно развивать сотрудничество с отраслью. Так, для ГК „Сусуманзолото“ мы не только значительно нарастили возможности финансирования, но и увеличили план по дилингу: в нынешнем году банк приобретет у группы порядка 3,6 тонн золота».

Управляющий ВТБ в Магаданской области Элеонора Сырченко отметила: «Банк финансирует недропользователей на специальных условиях: на срок от 1 до 7 лет, с отсрочкой по уплате процентов до 300 календарных дней с момента открытия кредитной линии. Также имеют преимущества наши условия дилинга: золото и серебро можно реализовать банку в любой день, когда цена металла будет максимально выгодной для продавца».

«Мы активно внедряем передовые технологии и наращиваем объемы производства. Делаем это в том числе за счет развития в других регионах: в частности, ведем строительство горно-перерабатывающего комплекса на Верхне-Алиинском золоторудном месторождении в Забайкалье. Сотрудничество с ВТБ помогает нам финансировать реализацию наших планов», — прокомментировал председатель совета директоров ПАО «Сусуманзолото» Владимир Христов.

ПАО «Сусуманзолото» входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний РФ, имеет более 50 лицензий на право пользования недрами, запас сырьевой базы россыпного и рудного золота составляет более 45 тонн.

Справка

ПАО «Сусуманский горно-обогатительный комбинат «Сусуманзолото» — многопрофильное предприятие, осуществляет весь производственный цикл золотодобычи: от горно-подготовительных работ при разработке месторождений до обогащения золотосодержащего концентрата на золотоизвлекательной и шлихообогатительной фабриках. Разрабатывает россыпные и рудные месторождения на территориях Сусуманского, Тенькинского, Хасынского и Ягоднинского районов Магаданской области и Якутии. Имеет самый большой в России дражный флот — 8 «плавучих фабрик золота». Предприятие работает с 1938 года, ежегодная добыча составляет более 5 тонн драгметалла.