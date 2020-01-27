Турпоток в Прибайкальском нацпарке вырастет в 2020 году на 15-20%

Руководители «Заповедного Прибайкалья» рассчитывает на рост турпотока в нацпарке в 2020 году на 15-20%. Об этом они сообщили на пресс-конференции, посвященной итогам 2019 года.

Остров Ольхон.

Фото: Андрей Фёдоров

По словам начальника отдела туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Кристины Глотовой, этому будет способствовать развитие инфраструктуры и запуск новых туристических маршрутов.

- На протяжении нескольких лет мы отмечаем стабильный рост посещаемости территорий Прибайкальского национального парка. Туристы могут воспользоваться 13 различными маршрутами, в том числе, ледовым, который опоясывает практически всю акваторию пролива Малое Море и включает в себя большинство мест туристического притяжения, - рассказала она.

Напомним, что за 2019 год территорию Прибайкальского национального парка посетили 167,7 тыс. человек. Это на 17% больше, чем в 2018 году. При этом самыми активными посетителями нацпарка являются граждане Китая - 35%. На иностранных граждан других стран (Германия, Япония, Франция, Таиланд, и т.д) приходится 32%, на жителей Иркутской области 20%, на жителей РФ – 13%.