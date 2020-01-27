На Байкале планируют запустить еще один новый маршрут – мототур по Тажеранским степям

В 2020 году «Заповедное Прибайкалье» планирует запустить мототур по Тажеранским степям, об этом руководители нацпарка рассказали на пресс-конференции по итогам года.

Cтатистика 2019 года показала, что это направление в Прибайкальском нацпарке набирает популярность. В прошлом году Тажеранские степи посетили около 2 тысяч человек.

Директор «Заповедного Прибайкалья» Умар Рамазанов напомнил, что есть запрет на передвижение транспортных средств – квадроциклов, спортивных мотоциклов – по территории ООПТ (особо охраняемой природной территории). Однако, учитывая большое количество обращений, рост популярности Тажеранских степей и наличие существующих дорог, «Заповедное Прибайкалье» подготовило официальный маршрут, по которому будет проходить мототур.

– Туристы смогут самостоятельно преодолевать большие расстояния на мототехнике по определенным маршрутам и любоваться красотами. Передвижения туристов будет фиксировать специальная GPS-аппаратура. В онлайн-режиме сотрудники парка смогут следить за всеми передвижения участников мототура, – отметил Умар Рамазанов.

На пресс-конференции руководитель «Заповедного Прибайкалья» также отметил, что у нацпарка есть задача перераспределить турпоток с Малого моря на Большое Голоустное.

– Это земля с историческими корнями, там много уникальных и красивых мест, интересная береговая линия, богатый лес. Уже есть инвесторы, которые готовы восстановить маяки в Большом Голоустном по картам 17 века. Сейчас мы готовим проект кластерного развития, как только будет доработана информационная часть, мы готовы презентовать проект.