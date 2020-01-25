Баню на улице Алмазной в Иркутске, отремонтированную в рамках концессии, сдали в эксплуатацию

Баня на улице Алмазной в Иркутске готова к эксплуатации. Об этом в ходе рабочего выезда мэру Иркутска Дмитрию Бердникову сообщила генеральный директор ООО «Баня №5» Альбина Дамбаева. В 2019 году администрация Иркутска заключила с данной организацией концессионное соглашение, согласно которому в помещении провели капитальный ремонт.

– Ремонт бани в рамках концессии – хороший пример муниципально-частного партнерства. И, главное, ответственного отношения предпринимателей к горожанам, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Кроме того, здание бани подключили к центральным теплосетям, что позволит снизить воздействие на экологию. Ранее объект отапливался угольной котельной.

В рамках капитального ремонта концессионер произвел за свой счет следующие виды работ: укреплены строительные конструкции фундамента, стен, отмосток, перекрытий. Проведена перепланировка помещений. Заменены кровля здания, окна и дверные блоки, а также коммуникации системы отопления и вентиляционная система. В бане сделаны новые напольные покрытия и потолки, проведена отделка стен. Заменено освещение, электроснабжение, пожарная сигнализация.

– Объект продолжает оставаться муниципальной собственностью. Администрация контролировала работы по восстановлению объекта. Сейчас будем следить за его эксплуатацией. Это современный объект, отвечающий всем требованиям безопасности , – отметила заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Екатерина Козулина.

Напомним, муниципальная баня на улице Алмазной была закрыта с января 2019 года. Договор с предыдущим арендатором расторгли в судебном порядке в связи с ненадлежащим санитарным и техническим состоянием объекта по жалобам жителей. В июле прошлого года по результатам конкурса было заключено концессионное соглашение сроком на 30 лет с ООО «Баня №5» .