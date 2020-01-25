После приема у остеопата иркутянке и ее сыну стало плохо

33-х летняя иркутянка обратилась в органы следствия регионального Следственного управления с заявлением о том, что ей и ее несовершеннолетнему сыну были оказаны услуги ненадлежащего качества. Женщина уверяет, что после посещения частного остеопата состояние ее здоровья и несовершеннолетнего ребенка ухудшилось.

По предварительным данным, с ноября 2018 года по март 2019 года женщина, не имея соответствующей лицензии, находясь в кабинете, расположенном в одном из домов по улице Советская города Иркутска, неоднократно проводила сеансы остеопатии заявительнице и ее малолетнему сыну.

По данному факту следственным отделом по Куйбышевскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку действиям и бездействию лица, отвечающего за качество предоставления медицинских услуг.