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После приема у остеопата иркутянке и ее сыну стало плохо

25 января 2020

33-х летняя иркутянка обратилась в органы следствия регионального Следственного управления с заявлением о том, что ей и ее несовершеннолетнему сыну были оказаны услуги ненадлежащего качества. Женщина уверяет, что после посещения частного остеопата состояние ее здоровья и несовершеннолетнего ребенка ухудшилось.  

По предварительным данным, с ноября 2018 года по март 2019 года женщина, не имея соответствующей лицензии, находясь в кабинете, расположенном в одном из домов по улице Советская города Иркутска, неоднократно проводила сеансы остеопатии заявительнице и ее малолетнему сыну.

По данному факту следственным отделом по Куйбышевскому району города Иркутска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка. Следователи дадут правовую оценку действиям и бездействию лица, отвечающего за качество предоставления медицинских услуг.  

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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