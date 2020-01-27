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Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилые дома микрорайона «Соседи»

27 января 2020

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал дома в жилом комплексе «Соседи» (блок-секции №1, 2, 4). Застройщиком выступает строительная компания «М - Строй». 

Микрорайон комфорт-класса «Соседи» расположен в Октябрьском районе Иркутска на пересечении двух крупных улиц: Ширямова и Депутатской. Жилой комплекс с закрытой дворовой территорией включает 5 современных блок-секций по 15 этажей. Проектом предусмотрены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с панорамными окнами и остекленными витражными балконами. В домах установлены бесшумные лифты. 

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление ипотечного кредитования и входит в число крупнейших ипотечных банков, предлагая клиентам разнообразные программы на покупку готового и строящегося жилья на выгодных условиях. 

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Иркутске и Ангарске и по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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