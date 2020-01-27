Банк «Открытие» выступил официальным партнером Стартап тура «Открытые инновации» во Владивостоке

Банк «Открытие» стал партнером Стартап тура «Открытые инновации. Цифровой регион» — самого масштабного в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов. Победителем Конкурса стартапов стал проект по созданию робототехники, компания ООО «Робот».

В деловой программе Стартап тура проходило обсуждение темы цифровой экономики с участием глав регионов, руководителей технологических компаний, представителей экспертного и научного сообщества. Об особенностях цифровой экономики в бизнес-среде и трендах среди пользователей современных IT решений рассказал спикер от банка «Открытие» Кирилл Грибов, управляющий Приморским отделением. Так же Кирилл Грибов выступил в качестве ментора и эксперта жюри конкурса проектов.

«Стартап тур — это отличный формат образовательной программы для начинающих бизнесменов, уникальная возможность общения с менторами и гуру бизнеса. С помощью спонсорства данного проекта мы хотели бы поддержать тех, кто верит в свою идею, знает, чего хочет достичь, открыт новым знаниям. Особенно это важно в эпоху цифровизации. Банк «Открытие» предоставляет бизнесу широкий спектр сервисов в дистанционных каналах и предлагает образовательную платформу Open Academy для прокачивания навыков продвижения и эффективности. Ведь мало заработать деньги, их нужно еще сохранить и преумножить, грамотно распределить полученный доход и инвестировать в развитие компании. Отличный шанс для начинающих бизнесменов получить эти знания здесь и сейчас», — рассказал Кирилл Грибов, управляющий Приморским отделением банка «Открытие».

Стартап тур состоялся во Владивостоке, первом городе из девяти запланированных, на площадке Дальневосточного Федерального Университета с 23 по 24 января. Тур организован АНО «Сколково Форум». За время проведения мероприятие зарекомендовало себя как самый масштабный федеральный проект по распространению знаний о передовых технологических трендах, развитию компетенций начинающих предпринимателей, реализующих идеи в сфере высоких технологий, и популяризации инновационного предпринимательства в России.