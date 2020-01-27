Ланта-Банк обновляет тарифы на услуги инкассации наличных денег и ценностей

Ланта-Банк вводит в действие новые тарифы на инкассацию для клиентов в Москве.

Воспользоваться услугой могут любые юридические лица и частные предприниматели, владельцы торговых точек и розничных компаний — кафе, кинотеатров, автосалонов, турагентств и др., часто имеющих дело с наличными деньгами. Сбор, перевозку и сопровождение денег осуществляет собственная профессиональная служба инкассации банка.

Основные тарифы на инкассацию:

До 5 млн рублей — 15 000 рублей в месяц, включая НДС, за один адрес

начиная с 11 заезда, дополнительно взимается + 0,1% от инкассируемой выручки, включая НДС.



От 5 млн до 15 млн рублей — 0,3% в месяц, включая НДС, за один адрес

начиная с 11-го заезда, дополнительно взимается + 0,1% от инкассируемой выручки, включая НДС.



От 15 до 20 млн рублей — 0,2% в месяц, включая НДС, за один адрес

начиная с 16-го заезда, дополнительно взимается + 0,8% от инкассируемой выручки, включая НДС.



Свыше 20 млн рублей — на индивидуальных условиях