Ланта-Банк обновляет тарифы на услуги инкассации наличных денег и ценностей

Ланта-Банк вводит в действие новые тарифы на инкассацию для клиентов в Москве.
Воспользоваться услугой могут любые юридические лица и частные предприниматели, владельцы торговых точек и розничных компаний — кафе, кинотеатров, автосалонов, турагентств и др., часто имеющих дело с наличными деньгами. Сбор, перевозку и сопровождение денег осуществляет собственная профессиональная служба инкассации банка.
Основные тарифы на инкассацию:
- До 5 млн рублей — 15 000 рублей в месяц, включая НДС, за один адрес
начиная с 11 заезда, дополнительно взимается + 0,1% от инкассируемой выручки, включая НДС.
- От 5 млн до 15 млн рублей — 0,3% в месяц, включая НДС, за один адрес
начиная с 11-го заезда, дополнительно взимается + 0,1% от инкассируемой выручки, включая НДС.
- От 15 до 20 млн рублей — 0,2% в месяц, включая НДС, за один адрес
начиная с 16-го заезда, дополнительно взимается + 0,8% от инкассируемой выручки, включая НДС.
- Свыше 20 млн рублей — на индивидуальных условиях
Ознакомиться с полным сборником тарифов и заказать услугу инкассации можно по следующей ссылке.