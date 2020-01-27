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Ланта-Банк обновляет тарифы на услуги инкассации наличных денег и ценностей

27 января 2020

Ланта-Банк вводит в действие новые тарифы на инкассацию для клиентов в Москве.

Воспользоваться услугой могут любые юридические лица и частные предприниматели, владельцы торговых точек и розничных компаний — кафе, кинотеатров, автосалонов, турагентств и др., часто имеющих дело с наличными деньгами. Сбор, перевозку и сопровождение денег осуществляет собственная профессиональная служба инкассации банка.

Основные тарифы на инкассацию:

  • До 5 млн рублей — 15 000 рублей в месяц, включая НДС, за один адрес
    начиная с 11 заезда, дополнительно взимается + 0,1% от инкассируемой выручки, включая НДС.

  • От 5 млн до 15 млн рублей — 0,3% в месяц, включая НДС, за один адрес
    начиная с 11-го заезда, дополнительно взимается + 0,1% от инкассируемой выручки, включая НДС.

  • От 15 до 20 млн рублей — 0,2% в месяц, включая НДС, за один адрес
    начиная с 16-го заезда, дополнительно взимается + 0,8% от инкассируемой выручки, включая НДС.

  • Свыше 20 млн рублей — на индивидуальных условиях

Ознакомиться с полным сборником тарифов и заказать услугу инкассации можно по следующей ссылке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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