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Регионы РФ с высокой туристической активностью смогут получить инвестиции для развития турпроектов

27 января 2020

Премьер-министр России подписал документ, согласно которому туристический бизнес станет частью проекта «Трансформация делового климата». Такая мера должна обеспечить поддержку отечественному предпринимательству. Сообщает портал Welcome news.

Эксперты должны разработать такие понятия, как «туристский поток», «въездной туристский поток» и так далее. Помимо этого, они создадут методики, которые оценят туристические передвижения.

Сейчас турпоток подсчитывается разными способами, например, Росстат пользуется одним способом, а пограничники - другим.

Также оцениваться будет и вклад отдельных регионов в турсферу. В зависимости от показателей они смогут получить инвестиции на развитие туристических проектов. Сейчас сделать это затруднительно, так как нет определенной принятой шкалы оценок.

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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