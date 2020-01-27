Ведущие IT компании России испытывают острую нехватку специалистов

Основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров прокомментировал «Оценку численности ИТ-специалистов в России и прогноз потребности в них до 2024 года». По словам Захарова, в настоящий момент рынок труда испытывает острую нехватку специалистов IT сферы.

«Я бы говорил не о дефиците, а о катастрофическом дефиците. Для начала – о катастрофическом дефиците молодежи с базовым достаточным школьным математическим образованием. И как следствие, об огромном и нарастающем дефиците квалифицированных инженерных кадров во всех отраслях, в IT в первую очередь. Уже много лет подряд Superjob фиксирует огромный неудовлетворенный спрос на IT специалистов», - рассказал Захаров «Деловому Петербургу».

Он также отметил, что кадровая ситуация сдерживает не только рост IT отрасли, но и рост экономики РФ в целом. Потенциал развития IT компаний позволяет им уже сейчас увеличить штат сотрудников в несколько раз.

«По оценкам Superjob, все ведущие IT компании в стране готовы были бы одномоментно увеличить штат квалифицированных разработчиков в десять раз и всех их загрузить работой «прямо сейчас». И без снижения ЗП разработчиков на рынке», - отметил основатель SuperJob.

Причину такой нехватки IT специалистов он объясняет, в том числе, проблемами в системе образования.

«Начинать нужно с начальных классов средней школы. Уровень математической подготовки учителей начальных классов настолько низок, что 99,9% из них сами не понимают, что такое математика и зачем ее нужно изучать.

Следовательно - не могут объяснить этого детям. В средней школе ситуация не сильно лучше, если не сказать хуже. Вот и требования к ЕГЭ по математике снижаются год от года. А должны бы расти. Посмотрим, осознает ли эту проблему новый министр господин Кравцов. Если сегодня мы правильно выставим приоритеты в сфере начального образования, то через 20 лет получим улучшение ситуации», - сказал Захаров.