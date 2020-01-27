На модернизацию коммунальной структуры в Вихоревке в 2020 году выделят 30,4 млн рублей

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев посетил котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Об этом сообщили в региональном правительстве.



В ноябре 2016 года по причине ее нестабильной работы в городе был введен режим ЧС. При этом «Водогрейная» является самой большой в городе угольной котельной. Отопительный период 2016-2017 годов также проходил в сложных условиях, отмечались неоднократные аварийные инциденты, связанные с выходом из строя котельного и вспомогательного оборудования, отсутствием запасов топлива.Для обеспечения стабильного функционирования теплоисточников Вихоревского МО на модернизацию объектов теплоснабжения и подготовку к отопительному сезону было предоставлено из областного бюджета более 134 млн рублей. В 2020 году при софинансировании из областного бюджета в сумме 30,4 млн рублей планируется капитальный ремонт котельно-вспомогательного оборудования, приобретение материалов для капитального ремонта инженерных сетей, водонапорной башни. По объектам коммунальной инфраструктуры Вихоревского МО заключено концессионное соглашение с ООО «Объединенная Вихоревская управляющая компания».Также в адрес врио Губернатора поступали жалобы на качество питьевой воды. Этот вопрос решается. В 2020 году из областного бюджета на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения Вихоревскому муниципальному образованию из областного бюджета выделено 77,2 млн рублей.