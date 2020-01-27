Результаты анализов граждан КНР, госпитализированных в Иркутске с подозрением на коронавирус, отрицательные

Вирус гриппа А диагностирован у шести граждан КНР, которые были госпитализированы в связи с подозрением на коронавирусную инфекцию в Иркутске. Результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Об этом сообщили в областной администрации.

Это подтвердили исследования, которые повторно были сделаны в лаборатории Новосибирска. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева.



- Сейчас все шесть человек находятся в инфекционной больнице, вскоре их выпишут. Карантин в общежитии БГУ снят, - отметила и.о. министра.



По информации Роспотребнадзора, в России случаев заболевания коронавирусом не зарегистрировано. Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области приняты дополнительные меры по усилению круглосуточного санитарно-карантинного контроля в пункте пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Иркутска. На борту прибывающих воздушных судов проводится опрос пассажиров и членов экипажа о состоянии здоровья, бесконтактная термометрия, анкетирование пассажиров. Состояние граждан, прибывающих из КНР, контролируют и в поездах.