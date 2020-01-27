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В Иркутске планируют строительство новых корпусов Ивано-Матренинской детской клинической больницы

27 января 2020

Отделение медицинской реабилитации №1 городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы посетил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Оно открыто в 1993 году, расположено на 23 км Байкальского тракта, предназначено для реабилитации детей с соматическими заболеваниями и патологией органов дыхания  - бронхиальной астмой, бронхо-легочной дисплазией и других. Ежегодно здесь проходят лечение более 1000 пациентов. Об этом сообщили в региональном правительстве.


- Нам необходимо расширять материально-техническую базу, увеличивать количество мест, достраивать специализированные корпуса. К примеру, водо-лечебный корпус, - отметил главный врач городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимир Новожилов.

Он добавил, что практически все помещения нуждаются в ремонте,

Игорь Кобзев поручил исполняющей обязанности министра здравоохранения Наталии Ледяевой подготовить предложения по реконструкции существующих корпусов и возможности строительства новых.

- Мы готовим план развития территории региона, этот вопрос должен быть там отражен. Система комплексной реабилитации детей в Иркутской области должна быть на самом высоком уровне, - подчеркнул врио главы региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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