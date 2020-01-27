Открыть санаторий «Подснежник» после реконструкции планируют в ближайшее время

Ввести в эксплуатацию областной детский санаторий «Подснежник» необходимо в ближайшее время. Как сообщили в правительстве Иркутской области, такое поручение дал сегодня, 25 января, временно исполняющий обязанности губернатора Приангарья Игорь Кобзев в ходе посещения учреждения.



Здание санатория «Подснежник» построено в 1970-х годах и эксплуатировалось до 1998 года. Затем было принято решение объект реконструировать. Работы шли в несколько этапов и завершились в 2015 году. Однако реконструкция велась без разрешительной документации. Минимущества региона обратилось в суд с требованием о признании права собственности Иркутской области. В настоящее время исковые требования удовлетворены.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева пояснила, что для того, чтобы начать работу, в здании необходимо провести внутреннею отделку, приобрести оборудование. По поручению Игоря Кобзева в ближайшее время будет разработана программа по детской реабилитации на базе «Подснежника».