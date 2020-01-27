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Иркутян приглашают на подготовительные курсы «Русский по пятницам»

27 января 2020

В Институте филологии, иностранных языков и медиакоммуникации ИГУ 7 февраля в 18.30 начнутся бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту «Русский по пятницам». Вести курсы будет старший преподаватель ИФИЯМ ИГУ, член экспертной комиссии Тотального диктанта в Иркутске Ирина Владимировна Лукина. Об этом сообщают организаторы. 

Занятия будут проходить каждую пятницу на протяжении двух месяцев. Продолжительность занятия – 80 минут. Вход свободный, участие бесплатное, предварительная запись не нужна. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, для прохода в здание университета.

Тотальный диктант в Иркутске пройдет 4 апреля на 25 площадках нашего города. Автор текста этого года – писатель Андрей Геласимов.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта totaldict.ru.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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