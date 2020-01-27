В Госдуме придумали, как стимулировать магазины раздавать еду бедным

В Госдуме для того, чтобы стимулировать производителей и продавцов передавать продукты на благотворительность, депутаты предлагают освободить безвозмездную передачу продуктов, еще пригодных для употребления (использования), от налога на прибыль и НДС, которые сейчас составляют 40 процентов от цены переданного. Фактически сейчас благотворительная передача приравнена к продаже. То есть, отдав бесплатно продукты производитель или продавец обязан заплатить в бюджет 40 процентов от стоимости переданного, как будто он его продал и получил 100 процентов такой стоимости. Об этом сообщает «Российская газета».

Законопроект направлен в правительство для получения официальных отзывов профильных министерств.

Предложенное депутатами поможет решить сразу несколько задач.

Первое - экологическую. В федеральном законе "Об отходах производства и потребления" отмечается, что первостепенная задача для минимизации экологического ущерба - предотвращение образования отходов и нерационального использования излишков продукции. Более того, упаковка от невскрытых пищевых отходов не изымается при сортировке и не подлежит переработке, поэтому такие отходы отправляются только на свалки. В 2020 года на рекультивацию мусорных полигонов выделено шесть миллиардов 250 миллионов рублей, а нужно добиваться, чтобы свалок становилось все меньше, также, как и трат на них из федерального бюджета.

Второе - социальную. По данным Росстата, число россиян, живущих за чертой бедности в 2019 году, составило 21 миллион человек. Около 14 миллионов жителей России питаются некачественной и низкокалорийной едой. Переданная на благотворительность продукция поможет обеспечить питанием примерно 2,75 миллиона социально незащищенных граждан.

Третье - экономическую. Законопроект создаст базу для рационального использования ресурсов, а также простимулирует производителей и розничные сети участвовать в благотворительной деятельности.

В последующем предполагается ввести обязанность производителей и торговых сетей по организации переработки, а не вывоза на полигон, просроченной продукции. Эта мера станет определенным контролером как того, что на самом деле происходит с "просрочкой", а также простимулирует благотворительные передачи продуктов. Производители и ритейл будут знать: или они передают еще пригодное для использования продовольствие тем, кто в нем нуждается, или несут затраты на утилизацию из-за своей недальновидности. Кроме того, депутаты предлагают обязать ритейл начать принимать у себя тару и упаковку, которую потом передавать производителям и (или) переработчикам (а они в ней очень нуждаются). Люди же охотно понесут пустые бутылки и коробки в магазин, если за это им будут предоставлять скидки.