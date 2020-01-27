Российский туроператор досрочно вывезет туристов с острова Хайнань

Туроператор "Русь-Тур" принял решение о вынужденном досрочном возвращении туристов с острова Хайнань из-за распространения коронавируса. Кроме того, с 26 января отменены все заявки на отдых на острове. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР все туры будут восстановлены, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает «Российская газета».

Тем временем в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работы всех туристических достопримечательностей.