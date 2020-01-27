Новости

Российский туроператор досрочно вывезет туристов с острова Хайнань

27 января 2020

Туроператор "Русь-Тур" принял решение о вынужденном досрочном возвращении туристов с острова Хайнань из-за распространения коронавируса. Кроме того, с 26 января отменены все заявки на отдых на острове. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в КНР все туры будут восстановлены, говорится в сообщении компании. Об этом сообщает «Российская газета». 

Тем временем в администрации китайского курорта Санья в островной провинции Хайнань заявили о прекращении работы всех туристических достопримечательностей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Короновирус 2020
Инвесторы избегают осложнений. Приток средств в российские фонды может остановиться из-за вируса
Число жертв коронавируса увеличилось до 80 человек
Туроператоры подхватили вирус. Они вынуждены отказаться от туров в Китай
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании