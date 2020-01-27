Дилеры говорят о всплеске спроса на новые автомобили

Автодилеры в январе фиксируют рост продаж новых автомобилей в России, несмотря на высокую базу прошлого года. Об этом сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев, отметив, что по продажам "январь подозрительно хороший". Сообщает агентство "АВТОСТАТ".

Сейчас на стоках дилеров есть машины прошлого года с еще непроиндексированными ценами. "Соответственно, потребитель видит разницу между машиной 2019 года и тем, сколько она будет стоить в 2020-ом. Возможно, это сподвигло людей прийти купить автомобиль, потому что они понимают, что через три месяца цена вырастет больше", - сказал глава РОАД в интервью «Интерфакс».

Согласно прогнозу Ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России может достигнуть 8%. Напомним, по итогам 2019 года российский авторынок составил 1 млн 759 тыс. автомобилей (-2,3%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.