Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и поддержка политических партий

Владимиру Путину доверяют 71,5% опрошенных россиян, одобряют его работу на посту Президента РФ 65,4%. Сообщает в своем исследование ВЦИОМ.

Показатель одобрения деятельности Президента по среднему значению за неделю с 13 по 19 января 2020 года вырос до 65,4%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,5% респондентов (не доверяют 24,5%), Владимиру Жириновскому – 36,4%, Геннадию Зюганову – 33,2%, Сергею Миронову – 27,1% опрошенных.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» за неделю с 13 по 19 января составил 32,6%, КПРФ – 15,1%, ЛДПР – 12,5%, «Справедливой России» – 6,1%.